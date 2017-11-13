В Киеве посреди улицы умер мужчина (фото)

В понедельник, 13 ноября, посреди улицы в столице умер мужчина. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

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"Жизнь и смерть на улицах Киева: пожилой мужчина закашлялся и упал на дорожке на Бажана у метро Позняки", - говорится в сообщении.

По словам журналистов, "скорая" прибыла быстро, однако спасти дедушку не удалось: он умер на месте.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября мужчина умер после прыжка на рельсы на метро "Дарница", на платформе была его мать.