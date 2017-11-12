В Харькове электричка насмерть сбила человека

В Харькове электропоезд смертельно травмировал неизвестного мужчину. Об этом в воскресенье, 12 ноября, сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Сообщение о происшествии поступило в Основянский отдел полиции в 22:13 в субботу, 11 ноября.

От полученных травм мужчина погиб на месте. Личность погибшего устанавливается.

Читайте такжеВ Киеве женщина попала под поезд

Также отмечается, что движение поездов останавливалось на 40 минут.

Следователь решает вопрос об открытии уголовного производства по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта. Проводится проверка.