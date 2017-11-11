Сообщения о "минировании" 10 украинских аэропортов были из соседнего государства - полиция

В Нацполиции установили, что сообщения о минировании 10 аэропортов Украины в пятницу были из соседнего государства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Вчера в полицию поступило 11 анонимных сообщений о заминировании аэропортов и одного развлекательного заведения. Во всех случаях объекты были тщательно проверены, взрывоопасных веществ и предметов не обнаружено. Установлено, что звонки поступали из соседнего государства и реальной угрозы не представляли. По фактам открыты уголовные производства", - говорится в сообщении.

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Вчера в течение дня в полицию начали поступать сообщения о заминировании аэропортов в Виннице, Днепре, Запорожье, Ивано-Франковске, Одессе, Ровно, Ужгороде, Харькове, Херсоне и Черновцах.

На местах работали следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи, сотрудники СБУ, ГСЧС и врачи. Никаких взрывоопасных веществ и предметов обнаружено не было. Правоохранители установили, что все анонимные звонки поступили из соседнего государства.

По данным фактам открыты уголовные производства по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Проводятся досудебные расследования.