Неизвестные сообщили об угрозе взрывов в аэропортах по всей Украине, их работа парализована

В Одессе неизвестный сообщил о минировании международного аэропорта "Одесса". Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Читайте такжеВ киевском метро из-за остановки работы станций образовалась сильная давка (фоторепортаж)"Сегодня, 10 ноября в 11: 41 по киевскому времени поступило сообщение о заминировании обоих терминальных комплексов Международного аэропорта "Одесса" и одной машины, стоящей на парковке", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время служба авиационной безопасности совместно с представителями полиции проводят эвакуацию людей. Работа аэропорта приостановлена.

"Специалисты взрывотехнической службы совместно с кинологами проверяют здание аэровокзального и нового терминального комплексов, а также прилегающую к ним территорию на наличие взрывоопасных предметов", - добавили в пресс-службе.

Впоследствии стало известно, что в полицию поступили сообщения о заминировании международного аэропорта "Запорожье", а также аэропортов "Черновцы", "Винница", "Ивано-Франковск", "Ровно" и "Харьков".

В частности, сообщается, что аноним звонил правоохранителям и рассказывал, что возле аэропорта на стоянке припаркован заминированный автомобиль.

В частности, в международном аэропорту «Запорожье» проводится эвакуация пассажиров и персонала из-за сообщения о минировании.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ НПУ в Запорожской области, информация о минировании на линию «102» поступила сегодня, 10 ноября, в 11.40.

На данный момент аэропорт оцеплен сотрудниками спецслужб, на месте работают полицейские, кинологи, сотрудники ГСЧС.

«Проводится эвакуация персонала аэропорта и пассажиров», - отметили в полиции.