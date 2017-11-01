"Не надо передергиваний и спекуляций": Аваков о конфликте с Порошенко

Министр внутренних дел Арсен Аваков просит комментировать его отношения с президентом Украины Петром Порошенко "без передергиваний и спекуляций". Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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"Комментаторам моих отношений с президентом: перейдите из мира фантазий к реальности - это не кино и не игра. Не надо передергиваний и спекуляций. А то, как начитаешься, то и "Карточный домик" смотреть дальше не надо - вы расписываете круче", - написал министр.

Как сообщал УНИАН, недавно министр внутренних дел Арсен Аваков опроверг наличие конфликта с президентом Украины Петром Порошенко за то, что митингующим удалось установить палатки под парламентом, и заявил о дружеских отношениях с главой государства.