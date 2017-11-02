Осмаев рассказал, как нужно ответить России на убийство Окуевой

Адам Осмаев, командир чеченского батальона имени Джохара Дудаева, в интервью "Кавказ.Реалии" рассказал, как нужно ответить России на убийство Амины Окуевой.

По его словам, они старались быть осторожными. Но для того, чтобы избежать малейшей опасности, надо было исчезнуть и нигде не появляться.

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"Амина – публичная фигура и общественный деятель. Для нее это, безусловно, было невозможно", - подчеркнул Осмаев.

Также муж погибшей Окуевой объяснил, чем нужно ответить убийцам Амины: "Возвращением Крыма и Донбасса, победой в войне. Думаю, это наиболее адекватный ответ на гибель Амины. А исполнителей Аллах в любом случае накажет".

Как сообщал УНИАН, 30 октября автомобиль добровольцев АТО Окуевой и ее супруга Осмаева, бывшего командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева, обстреляли на железнодорожном переезде в Глевахе (Киевская область). Окуева погибла, ее муж получил ранения.

1 ноября Амину Окуеву похоронили рядом с ее командиром Исой Мунаевым.