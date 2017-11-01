Похороны Окуевой: собрались около сотни близких и побратимов, дежурят даже автоматчики и взрывотехники (фоторепортаж)

В Днепре хоронят добровольца Амину Окуеву, которую застрелили два дня назад под Киевом.

На кладбище собрались около сотни близких и побратимов погибшей. Похороны проходят при усиленной охране полиции, дежурят даже автоматчики и взрывотехническая служба, передает ТСН.

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Прощание с добровольцем родные провели в узком семейном кругу, даже не приглашая друзей, чтобы избежать терактов. Мать и муж Амины сейчас под усиленной охраной правоохранителей. Из-за того, что похороны держался в секрете, в СМИ появлялись сообщения о том, что похороны уже состоялись.

Как сообщал УНИАН, вечером 30 октября автомобиль добровольцев АТО Окуевой и ее мужа, бывшего командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева обстреляли на железнодорожном переезде возле Глевахи (Киевская область). Женщина погибла. Мужчина получил ранения.

По факту убийства Окуевой зарегистрировано уголовное производство с предварительной правовой квалификацией, предусмотренной п. 11 ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное на заказ) Уголовного кодекса Украины.