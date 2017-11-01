Амину Окуеву похоронили рядом с ее командиром (фото)
Окуеву, согласно его завещанию, похоронили рядом с командиром Исой Мунаевым.
Амину Окуеву похоронили сегодня рядом с ее командиром Исой Мунаевым.
Об этом сообщил муфтий Духовного управления мусульман Украины «Умма» Саид Исмагилов на своей странице в Facebook.
«Только что нашу героическую сестру Амину Окуеву похоронили в соответствии с мусульманскими религиозными традициями», - написал он.
Он также подчеркнул, что никакого тайного молебна вчера не было.
«Я вынужден дать некоторые объяснения относительно особенностей мусульманского обряда погребения.
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Во-первых, ее похоронили не вчера, а сегодня. У мусульман, по канону, ночью не хоронят умерших. Похоронили не в Киеве. Никакого тайного молебна вчера в мечети Исламского культурного центра Киева не происходило. Погребальный джаназа-намаз совершается только в присутствии тела умершего человека. Поскольку родственники и близкие люди Амины, из соображений безопасности решили не привозить ее для осуществления джаназа-намаза в мечеть, то джаназа-намаз не осуществлялся. Вчера мы действительно ожидали, что ее привезут, поэтому я вышел и сообщил собравшимся людям, что будет только молитва. Но потом мне сообщили, что близкие люди Амины решили сделать по-другому, и я сообщил собравшимся, что ничего не будет происходить. Семья имеет право сама решать, как им все сделать, потому вмешиваться в такие вопросы некорректно и неуместно», - написал он.
Исмагилов также сообщил, что Окуеву, согласно ее завещанию, похоронили рядом с командиром.
«Амину только что похоронили по ее собственному завещанию, рядом с ее командиром Исой Мунаевым», - написал он.
Как известно, руководитель Международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Мунаев, погибший в феврале 2015 года под Дебальцево, похоронен в Днепре.
Как сообщал УНИАН, 30 октября автомобиль добровольцев АТО Окуевой и ее мужа Осмаева, бывшего командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева, обстреляли на железнодорожном переезде в Глевахе (Киевская область). Окуева погибла, ее муж получил ранения.