В Польше в ДТП с лесовозом погибли двое украинцев - СМИ (фото)
15:58, 27 октября 2017Происшествия
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Еще 5 человек после аварии в тяжелом состоянии доставлены в реанимацию.
В Польше произошло трагическое ДТП / фото facebook.com/dtp.kiev.ua
В результате ДТП в Польше погибли двое украинцев, пятеро находятся в реанимации. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.
В Польше произошло трагическое ДТП / фото facebook.com/dtp.kiev.ua
"На 11 национальной дороге вблизи Глиниц бус Volkswagen на закруглении дороги на высокой скорости врезался в лесовоз", - говорится в сообщении.
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В dtp.kiev.ua отметили, что погибших и пострадавших извлекали спасатели. Водитель и пассажир скончались на месте, еще 5 человек в тяжелом состоянии доставлены в реанимацию.
Как сообщал УНИАН, в селе Миртюки Стрыйского района Львовской области 23 октября произошло ДТП, в результате которого погибли женщина и ее 10-летняя дочь.
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