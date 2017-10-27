В Польше в ДТП с лесовозом погибли двое украинцев - СМИ (фото)

В результате ДТП в Польше погибли двое украинцев, пятеро находятся в реанимации. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

"На 11 национальной дороге вблизи Глиниц бус Volkswagen на закруглении дороги на высокой скорости врезался в лесовоз", - говорится в сообщении.

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В dtp.kiev.ua отметили, что погибших и пострадавших извлекали спасатели. Водитель и пассажир скончались на месте, еще 5 человек в тяжелом состоянии доставлены в реанимацию.

Как сообщал УНИАН, в селе Миртюки Стрыйского района Львовской области 23 октября произошло ДТП, в результате которого погибли женщина и ее 10-летняя дочь.