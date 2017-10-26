В Киеве подтопило "Южный" вокзал - застройщик залил канализацию бетоном

В Киеве возле железнодорожного вокзала "Южный" во время строительства застройщик забетонировал канализационный коллектор, из-за чего район и прилегающие здания оказались частично затопленными. Об этом заявили в городской администрации.

Так, во время строительства на ул. Георгия Кирпы, 2-б был залит бетоном канализационный коллектор диаметром 800 мм. После этого функционирование городских канализационных сетей было нарушено. На данный момент "Киевводоканал" проводит там восстановительные работы.

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"С целью недопущения затопления сточными водами прилегающих зданий, в том числе железнодорожного вокзала "Южный", который и так был частично подтоплен, привокзального почтамта и других зданий и сооружений, силами работников аварийных бригад "Киевводоканала", с привлечением специальной техники, было срочно организованы работы по локализации аварийной ситуации и обустроены перекачки сточных вод по временной схеме", - рассказал заместитель главного инженера управления канализации Киева Андрей Кобзарь.

В "Киевводоканале" отмечают, что строительство проходит без согласованной проектной документации. Теперь служба требует прекратить незаконное строительство и привлечь нарушителей к ответственности.

Как сообщал УНИАН, сегодня с ж/д вокзала в Киеве из-за "минирования" эвакуировали 530 пассажиров.