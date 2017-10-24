В "Олесском замке" на Львовщине отрицают исчезновение экспонатов музея

В музее "Олесский замок" на Львовщине опровергают информацию об исчезновении 621 экспоната и называют эти обвинения абсурдными. Об этом говорится в сюжете ТСН.

По их словам, сотрудников обвиняют в исчезновении музейных экспонатов, потому что хотят уволить с работы. Работники утверждают, что все перечисленные в отчетах хранилища экспонаты есть в наличии. И не исключают, что будут подавать в суд за ложные обвинения.

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"У меня "на голове" более девяти тысяч экспонатов. Мы прошли все экспонаты – скульптуры до двух тысяч, фарфор до трех тысяч, каждое блюдечко, каждую чашечку, все у нас сошлось. Это абсолютная фальсификация и инвентаризация прошла абсолютно нормально, я могу подтвердить любой экспонат и жду любую проверку", - говорит главный хранитель музея "Олесский замок" Татьяна Сабодаш.

Однако, директор Львовской галереи искусств Тарас Возняк утверждает, что во время инвентаризации в фондах галереи недосчитались скульптур, антикварной мебели, монет, глиняных предметов, картин и икон. Больше всего не хватает произведений искусства в Олесском фондохранилище - крупнейшем в Украине, который является отделом Львовской галереи.

"Речь идет не столько о том, кого наказывать, кто виноват, кто нет, потому что эта ситуация, наверное, складывалась десятилетиями, но самое важное сделать выводы, как должны храниться в будущем художественные сокровища", - говорит директор Львовской галереи искусств Тарас Возняк.

Денежную ценность пропавшего, установят специалисты. И в галерее уже заявляют, сумма может достигать нескольких миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, из фондов Львовской галереи искусств исчез 621 музейный экспонат – скульптуры, старинные книги, картины, ценные монеты и даже мебель. Недостаток был обнаружен во время проведения инвентаризации музейных комплексов, которые входят в галерею.

Главная хранительница музея "Олесский замок" Татьяна Сабодаш недавно обратилась с письмом к президенту Петра Порошенко, в котором заявила, что Тарас Возняк ее безосновательно обвиняет в исчезновении монет и в подмене музейных экспонатов.