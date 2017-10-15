Под Харьковом нашли тело участника столкновений на Рымарской и политзаключенного времен Януковича — нардеп

13 октября под Харьковом было найдено тело активиста организации «Патриот Украины», и политзаключенного режима Януковича по так называемому делу «Защитников Рымарской» Виталия Княжеского, более известного под позывным «Витус».

Об этом народный депутат от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук написал на своей странице в Facebook.

«Говорят самоубийство. Вроде» Витус «застрелился из ружья. Не могу поверить! Не укладывается в голову! Сегодня похороны. Друзья, помолитесь за упокой души» Витуса «! Вечная память воину, патриоту, революционеру, соратнику по борьбе и просто хорошей человеку! » — подчеркнул политик.

По словам Игоря Мосийчука, Виталий Княжеский является уроженцем города Изюм Харьковской области, у него остались жена и дочь.

«Весной 2014 он принимал активное участие в борьбе с сепаратизмом в Харькове, где отличился в легендарном бою на той же Рымарской, после которого его снова арестовали (долгое время находился под залогом и на моих поруках), один из старшин первого состава батальона» Азов » (отвечал за вооружение подразделения) «, — добавил нардеп.