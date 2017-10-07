На Житомирщине в течение суток пожарные ликвидировали 4 пожара
Причины всех этих пожаров сейчас устанавливают специалисты.
В Житомирской области в течение последней суток пожарные ликвидировали 4 пожара. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.
Как отмечается в сообщении, 7 октября в 05:50 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в деревянном сеновале в селе Михайловка Любарского района. Об этом спасателям сообщил сосед, который увидел утром густой дым.
Когда пожарные прибыли на место происшествия, сеновал был охвачен пламенем и горела стена деревянной пристройки. Спасателям удалось обеспечить бесперебойную подачу воды, присоединившись к водоему. Силами бойцов ГСЧС в 06:30 пожар был локализован, а в 08:40 – ликвидирован. В результате происшествия погибших и травмированных не обнаружено. Огонь успел уничтожить сеновал и 5 центнеров грубых кормов. Чрезвычайники не допустили переброски пламени на жилой дом и хлев, расположенные в нескольких метрах от очага возгорания.
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Предварительно установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание в электросети. По словам хозяйки здания, ее сын накануне включал в деревянной пристройке радиоприемник. Розетка находилась именно в горящей стене.
Кроме того, в течение последних суток пожарные ликвидировали возгорание летней кухни в селе Глибочок Житомирского района и хозяйственной постройки - в Роме. Также в селе Середы Емильчинского района пожарные спасли дом от уничтожения пламенем.
Причины всех этих пожаров сейчас устанавливают специалисты.