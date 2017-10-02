Участникам банды "Торпеда" инкриминируется покушение на убийство и хулиганство

Внештатный советник министра внутренних дел, народный депутат Украины Антон Геращенко заявляет, что участникам бандитской группы, которые подозреваются в совершении преступлений по разжиганию межнациональной розни в Украине, инкриминируется покушение на убийство двух и более лиц и хулиганство. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Геращенко заявил сегодня в комментарии журналистам.

«Трое лиц задержаны, выявляется причастность других лиц к данным правонарушениям, и я думаю, что в значительной степени другие люди, которых попытаются завербовать для проведения таких терактов, будут знать, что они будут изобличены, задержаны и понесут наказание», - заявил он.

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«Самая тяжелая статья, которая инкриминируется задержанным – организация покушения на убийство двух или более лиц – это бросок гранаты на улице Грушевского в Киеве в День Независимости. За это может быть пожизненное заключение. Другие преступления квалифицируются как хулиганство», - добавил Геращенко.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сегодня ранее заявил, что правоохранители задержали бандитскую группу, которая причастна к преступлениям по разжиганию вражды в Украине и связана с бывшими представителями Партии регионов.