Турчинов: начальник Генштаба должен понести ответственность за взрывы в Калиновке

За ситуацию в Калиновке должны отвечать высокопоставленные чиновники, включая руководство Генштаба. Об этом сегодня на брифинге заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

«Это ответственность, начиная от начальника Генштаба и по всей вертикали тех, кто отвечает за оборону нашей страны. Мы продемонстрировали, что не способны защитить наши стратегические арсеналы. И поэтому возникает вопрос о качестве защиты нашей страны, и пока у нас не будут отвечать высшие должностные лица, те, которые не выполняют качественно свои функции, мы будем постоянно считать наши потери и наши убытки», - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, информация о пожаре и взрывах на военном складе в Калиновке внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 113 Уголовного кодекса (диверсия).

Сегодня главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что, по данным следствия, в день взрывов на складе боеприпасов в Калиновке на территории области не было диверсионных групп и беспилотных летательных аппаратов.