В Днепре трое мужчин с ножом напали на пешехода (фото)

В Днепре трое неизвестных с ножом напали на пешехода. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепра в Facebook.

"19 сентября, около 03:00, позвонил мужчина и сообщил, что на проспекте Мира на него напали 3 неизвестных с ножом, избили и отобрали сумку с деньгами, банковскими картами и зарядным устройством для телефона", - говорится в сообщении.

После этого стражи порядка стали осматривать прилегающую территорию. Вскоре они увидели во дворе, расположенной рядом школы, 3 неизвестных, похожих по приметам на возможных нападающих. Те, заметив полицейских, стали убегать.

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Двух мужчин патрульные догнали. Заявитель узнал своих обидчиков, у одного из задержанных обнаружили предмет, похожий на охотничий нож.

Ранее во время вооруженного нападения в Днепре обезвредила бандита жертва.