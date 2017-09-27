В БПП предлагают привлечь специалистов НАТО для переобустройства складов боеприпасов

Для переобустройства складов боеприпасов следует привлечь специалистов из стран НАТО, заявила народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Ирина Фриз, комментируя ситуацию со взрывами в Калиновке.

"Считаю, что ситуация в Калиновке должна поставить на повестку дня вопрос немедленного активного привлечения специалистов стран НАТО для переоборудования, налаживания системы инвентаризации военного имущества, инженерного обустройства складов боеприпасов и критического военного имущества", - написала Фриз на странице в Facebook.

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"Вопрос обустройства военных арсеналов целесообразно вынести на контроль временной парламентской комиссии в рамках парламентско-демократического контроля. Это даст возможность повысить темпы наведения порядка на объектах и снимет политические спекуляции по этому вопросу, позволив членам парламента приобщиться к работе по привлечению иностранных специалистов и контролю над выполнением работ", - добавила она.

Депутат также отметила, что все выводы по ситуации на арсенале в Калиновке следует делать лишь после обеспечения условий работы следственно-оперативной группе и подчеркнула, что до локализации и ликвидации пожара не возможно установить его причину.

Однако, по словам Фриз, тот факт, что арсеналы в Украине являются крайне уязвимыми объектами и становились центром внимания во время взрывов в 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 и 2015 годах, подтверждает системность проблемы при разных правительствах.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны Украины вблизи г. Калиновка Винницкой области. Вечером в этот же день в Винницкую область прибыл премьер-министр Владимир Гройсман с целью выяснить обстоятельства и проконтролировать ликвидацию чрезвычайной ситуации.

По последним данным, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям эвакуировали около 30 тысяч человек. Также ГСЧС ликвидировала возгорание 4 жилых домов, возникшее вследствие попадания боеприпасов.

По состоянию на 15.00 среды взрывы на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области прекратились.