Мэрия Винницы выступила с заявлением в связи с пожаром в Калиновке

Территория города Винница не подпадает в зону поражения боеприпасов на складах города Калиновка, где сегодня вечером возник пожар.

Об этом мэрия написала в Facebook.

"В городе Калиновка на складах боеприпасов возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Доводим до вашего сведения, что территория города Винница в зону поражения имеющихся на указанных складах боеприпасов не подпадает. Просьба сохранять спокойствие и заниматься повседневной деятельностью. Ситуация находится под контролем областной и городской власти", - говорится в сообщении.