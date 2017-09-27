Мэрия Винницы выступила с заявлением в связи с пожаром в Калиновке
00:40, 27 сентября 2017Происшествия
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Ситуация находится под контролем областной и городской власти, отметили в мерии.
@nikitanegelev
Территория города Винница не подпадает в зону поражения боеприпасов на складах города Калиновка, где сегодня вечером возник пожар.
Об этом мэрия написала в Facebook.
"В городе Калиновка на складах боеприпасов возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Доводим до вашего сведения, что территория города Винница в зону поражения имеющихся на указанных складах боеприпасов не подпадает. Просьба сохранять спокойствие и заниматься повседневной деятельностью. Ситуация находится под контролем областной и городской власти", - говорится в сообщении.
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