Во Львове в результате столкновения маршрутки и трамвая пострадали двое пассажиров

Во Львове в результате столкновения маршрутного такси пригородного сообщения и трамвая пострадали двое пассажиров автобуса.

Как сообщили УНИАН в Нацполиции области, дорожно-транспортное происшествие произошло 22 сентября днем недалеко от железнодорожного вокзала, на ул. Черновицкой. 49-летний водитель автобуса «БАЗ», который курсирует по маршруту №111, поехал на запрещающий (желтый) сигнал светофора и совершил столкновение с трамваем.

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В результате ДТП пострадали 21-летняя и 46-летняя пассажирки маршрутного такси. У них диагностированы ушибы, у 21-летней – перелом костей носа.

По факту ДТП проводится расследование.