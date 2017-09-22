Во Львове с "Холма Славы" неизвестные похитили 50-килограммовый бронзовый венок

Во Львове сегодня ночью неизвестные похитили из мемориального комплекса «Холм славы» бронзовый венок весом 50 кг.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Нацполиции области, 22 сентября в 10.00 в полицию поступило сообщение о том, что ночью с территории мемориального комплекса «Холм Славы» на ул. Пасечной во Львове похищен бронзовый венок весом около 50 кг.

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На месте работает следственно-оперативная группа, проводятся мероприятия по установлению причастных к краже.

Как сообщал УНИАН, во Львове на мемориальном комплексе «Холм славы» ночью 21 августа вандалы уничтожили все металлические буквы и цифры на гранитном надгробии Героя Советского Союза Николая Кузнецова.

Справка. «Холм Славы» во Львове - мемориал в честь воинов, погибших в годы Первой мировой войны в Галичине, и в честь советских воинов, участвовавших в боях за Львов с немецкими войсками в 1944 году во время советско-германской войны.