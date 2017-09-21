В Умани ночью рядом с местом сбора паломников-хасидов прогремел взрыв: пострадал подросток из Израиля (фото)

В ночь на 21 сентября в Умани произошел взрыв, в результате которого пострадал подросток. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"21 сентября, около шести утра в Уманский отдел полиции поступило сообщение о том, что в гаражах неподалеку от места массового пребывания паломников-хасидов произошел взрыв неизвестного предмета. Личный состав полиции был немедленно поднят по тревоге", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что от взрыва неизвестного предмета была повреждена крыша одного из гаражей. Также был ранен 13-летний подросток, гражданин Израиля.

"Мальчик получил телесные повреждения в виде пореза левой руки на кисти. Подростку оказана медицинская помощь на месте", - рассказали в полиции.

Отмечается, что на место происшествия по приказу председателя Национальной полиции выехали первый заместитель главы НПУ Вячеслав Аброськин и заместитель главы ведомства Александр Фацевич. Правоохранители выясняют обстоятельства взрыва и причастных к происшествию личностей. Также решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Как сообщал УНИАН, на празднование иудейского Нового года в Умань прибыли около 30 тысяч паломников. В течение праздничных дней правопорядок в городе обеспечивают свыше полутысячи полицейских.