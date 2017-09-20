В Умани сегодня начинается празднование иудейского Нового года: прибыли около 30 тысяч паломников (видео)

На сегодняшний день в Умань на празднование иудейского Нового года прибыли более 30 тыс. гостей из разных стран, в том числе из Америки, Великобритании, Израиля, Мексики, Голландии, Аргентины. Об этом сообщил спикер управления Национальной полиции в Черкасской области Дмитрий Грищенко, передает "112 Украина".

Сообщается, что сегодня на могиле цадика Нахмана начнутся основные мероприятия. В течение праздничных дней правопорядок в городе обеспечивают свыше полутысячи полицейских.

"С целью обеспечения общественного порядка публичной безопасности, зона проведения мероприятий разделена на 6 участков и на них круглосуточно несут службу более 500 представителей полиции. Всего действует 43 маршрута, 16 стационарных постов и 10 контрольно-пропускных пунктов. Все сотрудники полиции несут службу с табельным огнестрельным оружием. В настоящее время грубых нарушений общественного порядка нет", – отметил Дмитрий Грищенко.

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Как известно, Новый год по иудейскому календарю (Рош Ха-Шана) в этом году празднуется 20-22 сентября. В Умань на Рош Ха-Шана съезжаются паломники-хасиды для посещения могилы духовного лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана. Хасиды верят, что если встретить Рош Ха-Шана возле его могилы, то следующий год будет очень счастливым.