В столкновениях под судом в Черноморске пострадали 35 правоохранителей

Во время столкновений у здания городского суда Черноморска Одесской области пострадали 35 правоохранителей. Об этом сообщил советник руководителя областного управления Национальной полиции Руслан Форостяк на своей странице в Facebook.

"В итоге 20 полицейских Главного управления Национальной полиции и 15 сотрудников Национальной гвардии Украины обратились за медицинской помощью после столкновений, имевших место вчера в г. Черноморск", - написал Форостяк.

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По факту причинения правоохранителями телесных повреждений открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 345 Уголовного Кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября Ильичевский городской суд признал невиновными подозреваемых по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе. В тот же день в Черноморске двоим оправданным судом фигурантам дела – украинцу Сергею Долженкову и россиянину Евгению Мефедову сообщили о подозрении в сепаратизме.

Позже возле здания суда произошли столкновения между правоохранителями и активистами, которые протестовали против освобождения фигурантов дела 2 мая 2014 года.