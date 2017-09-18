В Винницкой области мужчина насмерть переехал свою годовалую дочь

В селе Клекотина Шаргородского района Винницкой области под колесами автомобиля погибла годовалая девочка. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Винницкой области, ребенок умер в реанимационном отделении Шаргородский больницы.

Предварительно установлено, что 17 сентября около 9:00 во дворе домохозяйства, где проживает семья, девочка попала под заднее колесо автомобиля, которым управлял ее 32-летний отец.

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Мужчина допустил наезд на собственную дочь, двигаясь задним ходом на микроавтобусе Volkswagen.

Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается следствие.