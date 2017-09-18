В Днепропетровской области с 4-го этажа выпал годовалый ребенок

В Днепропетровской области в городе Кривой Рог годовалый мальчик выпал из окна четвертого этажа и погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области.

«Годовалый малыш, играя, залез на спинку дивана, который стоял рядом с окном и выпал из окна, в то время, когда мать вышла из комнаты на кухню за едой для него», - сообщили в полиции.

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Мать сразу же вызвала «скорую» и полицию. Приехав на место, медики констатировали смерть мальчика. От полученных травм при падении ребенок скончался на месте.

«Соседи и знакомые характеризуют мать и отца только с положительной стороны. Они должным образом ухаживали за ребенком, всегда были внимательны и заботливы по отношению к сыну», - отметили в полиции.

Правоохранители внесли сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 УК Украины с пометкой «несчастный случай». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства дела.

Как сообщал УНИАН ранее, в Одессе 5-летний ребенок погиб, выпав из окна 11-го этажа жилого дома. Мальчик выпал из окна 11-го этажа многоквартирного дома, расположенного на ул. Посмитного.

Выяснилось, что мать с сыном - граждане одной из стран постсоветского пространства, приехали в Одессу в гости к родственникам.