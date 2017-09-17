В Сумах полицейский открыл стрельбу, когда неизвестный обокрал его автомобиль

В Сумах сотрудник полиции открыл стрельбу, когда неизвестный обокрал его автомобиль.

Как сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Сумской области Эльвира Биганова, инцидент произошел сегодня, 17 сентября, около полудня в центре города на улице Петропавловской.

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«Сотрудник полиции с женой на некоторое время оставили автомобиль. Когда сработала сигнализация, вернулись, и тогда один из прохожих сообщил правоохранителю о том, что в его машине находится неизвестный. Последний попытался скрыться. Полицейский бросился за ним и сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух из травматического пистолета», – сказала Биганова.

По ее информации, задержать на месте злоумышленника не удалось. Он успел похитить из автомобиля деньги, сумма которых не называется. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, на месте работают представители кадровой службы Нацполиции в связи с использованием полицейским оружия.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи.