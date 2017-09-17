Пожар в детском лагере: в МВД обещают наказать виновных

В Министерстве внутренних дел Украины заверили, что расследование пожара в детском одесском лагере «Виктория», во время которого погибли дети, будет объективным.

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Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

«МВД гарантирует объективность и беспристрастность расследования этого преступления и наказание виновных в рамках действующего законодательства Украины», - говорится в сообщении.

В то же время в ведомстве призвали не спекулировать на трагедии. «Мы призываем всех не спекулировать на трагических событиях и не использовать человеческое горе в реализации политических амбиций. Проявите человечность и сострадание к семьям, которые потеряли самое дорогое-детей», - отмечается в сообщении.

В МВД также выразили соболезнования семьям детей, погибших при пожаре.

Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория» в Одессе начался поздно вечером 15 сентября. Корпус, в котором произошел пожар, выгорел дотла. Во время пожара погибли трое детей, еще двое - госпитализированы. По словам очевидцев, некоторые дети во время пожара выпрыгивали из окон здания. Полиция открыла уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители задержали директора «Виктории» Петроса Саркисяна и воспитательницу Наталью Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность. Им сообщено о подозрении.

16 сентября перед зданием городского совета Одессы состоялась акция, участники которой требовали от мэра Геннадия Труханова объяснений в связи с пожаром в детском комплексе. Активисты пытались попасть в здание горсовета, в результате чего произошли столкновения с правоохранителями. По факту столкновений возле мэрии полиция начала расследование.

Согласно распоряжению председателя Одесской ОГА Максима Степанова, в области в связи с гибелью детей 16-17 сентября объявлен траур.