В Одессе задержан директор лагеря, где при пожаре погибли дети

В Одессе задержан директор детского оздоровительного комплекса «Виктория», в котором во время пожара погибли дети. Об этом в Facebook сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.

Читайте такжеЧисло жертв пожара в одесском детском лагере возросло до трех«Он задержан в порядке ст. 208 УПК, как прямое должностное лицо, лично отвечающее за деятельность этого учреждения. Меру пресечения будет избирать суд», - написал Головин.

Кроме этого, из-за пожара отстранены от занимаемых должностей ряд чиновников комплекса, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

«Отстранен от исполнения обязанностей руководитель Киевской районной администрации Владимир Сушков, директор лагеря Петрос Саркисян и его заместитель, который отвечал за пожарную безопасность. Соответствующее распоряжение издал городской голова. Кроме того, заявление об увольнении написала директор департамента образования и науки горсовета Елена Буйневич», - заявили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория», расположенном в курортной зоне Одессы, произошел поздно вечером 15 сентября. Во время пожара погибли двое детей, двое госпитализированы. Поиски еще одного ребенка продолжаются. Со слов очевидцев, некоторые дети во время пожара выпрыгивали из окон здания.

Полиция открыла уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса. Правоохранители задержали директора комплекса «Виктория» Петроса Саркисяна.

Согласно распоряжению главы Одесской ОГА Максима Степанова, в области в связи с гибелью детей 16-17 сентября объявлен траур.