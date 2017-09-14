На столичной Борщаговке горели МАФы, у пожарных не было воды (фото, видео)

В районе киевской Борщаговки произошел масштабный пожар в МАФах на рынке "Колибрис". Об этом сообщает "Киев. Оперативный".

"Горят МАФы на "Колибрисе". Бойцы ГСЧС говорят, что в пожарном гидранте нет воды. Зовут цистерны с водой на помощь", - отмечается в публикации.

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"Сегодня" со ссылкой на ГосЧС Киева сообщает о том, что горит помещение аптеки площадью 10 на 20 метров. На место выехали спасатели.

Как сообщила пресс-секретарь ГосЧС Светлана Водолага в комментарии телеканалу "112 Украина", пожар начался около 17:24 с одноэтажного здания аптеки площадью 10 на 20 м на ул. Леся Курбаса. На место выехали спасатели.

Обшивка аптеки была из горючих материалов, огонь быстро распространился на другие постройки. Приблизительная площадь пожара составляет около 2000 кв.м.

В 18:25 пожар локализован. Продолжаются работы по полной ликвидации

"Информации о пострадавших или погибших нет надеемся, не будет", - заявила Водолага

К тушению пожара привлечены 54 человека личного состава и 11 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, этой ночью в столице на Русановской набережной загорелся дебаркадер.