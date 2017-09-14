На Винничине во время полевых работ агроном погиб, попав под винт вертолета

В Винницкой области во время проведения полевых работ погиб агроном одного из предприятий, попав под задний винт вертолета МИ-2. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

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Отмечается, что трагическое событие произошло 13 сентября в селе Скибенцы Погребищенского района.

По предварительной информации следствия, при выполнении работ по внесению химикатов на поля во время дозаправки вертолета водой, 40-летний агроном предприятия, приблизившись к работающему авиатранспорту при невыясненных обстоятельствах попал под задний винт вертолета.

«В результате происшествия житель Киевской области получил ранения, несовместимые с жизнью и погиб на месте происшествия», - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.276 УК Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта). Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.

В рамках расследования уголовного производства назначен ряд экспертиз, по выводам которых будут установлены обстоятельства происшествия.