В Канаде разбился одномоторный самолет, 29-летний пилот погиб

Одномоторный самолет марки Beechcraft Musketeer разбился в центральной канадской провинции Манитоба. В результате аварии погиб пилот, передает РБК.

Инцидент произошел в 15 км к северу от Виннипега, сразу после взлета из аэропорта города Сент-Эндрюс.

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На борту самолета был один человек - 29-летний мужчина. Как сообщает издание CityNews, он "был опытным пилотом" и имел соответствующую лицензию, однако сам самолет пилоту не принадлежал.

"Мы подтвердили, что самолет был взят без согласия владельца, но сам владелец знал летчика", - сообщили изданию в полиции.

На месте крушения работают сотрудники правоохранительных органов, причины аварии выясняются.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября в Бельгии во время авиашоу с вертолета выпал пилот.