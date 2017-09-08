В Канаде разбился одномоторный самолет, 29-летний пилот погиб
"Самолет был взят без согласия владельца, но сам владелец знал летчика", - сообщили в полиции.
Одномоторный самолет марки Beechcraft Musketeer разбился в центральной канадской провинции Манитоба. В результате аварии погиб пилот, передает РБК.
Инцидент произошел в 15 км к северу от Виннипега, сразу после взлета из аэропорта города Сент-Эндрюс.
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На борту самолета был один человек - 29-летний мужчина. Как сообщает издание CityNews, он "был опытным пилотом" и имел соответствующую лицензию, однако сам самолет пилоту не принадлежал.
"Мы подтвердили, что самолет был взят без согласия владельца, но сам владелец знал летчика", - сообщили изданию в полиции.
На месте крушения работают сотрудники правоохранительных органов, причины аварии выясняются.
Как сообщал УНИАН, 4 сентября в Бельгии во время авиашоу с вертолета выпал пилот.
Debris from single engine plane crash scattered on Aviation Blvd. near St. Andrew's Airport. RCMP + TSB Canada investigating. @CityNewsWPGpic.twitter.com/vODE7NtITZ— Erica Natividad (@ericaracheltv) September 7, 2017