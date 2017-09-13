На админгранице с аннексированным Крымом таможенника задержали на взятке в 30 тысяч гривень

На украинском контрольном пункте въезда-выезда «Чонгар» на админгранице с аннексированным Россией Крымом, полиция задержала таможенника на взятке в свыше 30 тыс. грн.

Как сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины, эту сумму работник таможенного поста «Херсон-Центральный» получил «за беспрепятственную перевозку алкогольных напитков и табачных изделий в АР Крым.

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Отмечается, что сотрудники Управления защиты экономики в Запорожской области Нацполиции и военной прокуратуры Запорожского гарнизона Южного региона задокументировали преступную схему, организованную сотрудниками таможенного поста, которые за определенное вознаграждение позволяли провозить подакцизные товары на оккупированный полуостров.

Во время проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранители установили причастность старшего смены - главного государственного инспектора отдела таможенного оформления «Чонгар».

По факту вымогательства и получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч.3. ст.368 УК Украины) полиция открыла уголовное производство.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, в августе по сравнению с июлем количество пересечений админграницы с оккупированным Крымом увеличилось на 11%.