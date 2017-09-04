В августе по сравнению с июлем количество пересечений админграницы с оккупированным Крымом увеличилось на 11%

В августе административную границу с оккупированным Российской Федерацией Крымом пересекли 359 тыс. человек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

«На протяжении августа административную границу с оккупированным Крымом в обоих направлениях пересекли 359 тыс. человек. Из них 193,5 тыс. - выехали на территорию полуострова, 165,8 - въехали на материковую Украину. По сравнению с июлем, количество пересечений увеличилось на 11%», - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что больше всего людей пересекли административную границу через контрольный пункт въезда-выезда «Чонгар» - 182,4 тыс. человек. Также, 136 тыс. человек пересекли админграницу через КПВВ «Каланчак» и еще 40,8 тыс. человек - через КПВВ «Чаплинка».

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По словам первого заместителя министра Юсуфа Куркчи, увеличение потока людей в летний период можно объяснить, в частности, сезоном отпусков и каникулами в учебных заведениях.

«У многих людей в Украине есть собственность на территории оккупированного Крыма и естественно, что имея отпуск, люди хотят проверить в каком состоянии она находится. Кроме того, именно во время каникул в июле-августе студенты, которые учатся на материковой части Украины, едут домой, а накануне учебного года - возвращаются на материк», - отметил Куркчи.

При этом, по его словам, до сих пор остаются нереализованными разработанные МинВОТ в сотрудничестве с Мининфраструктуры проекты по улучшению условий пересечения КПВВ для граждан Украины.

«На самом деле, движение через КПВВ стабильное и немалое число людей, пересекающих админграницу, является свидетельством связи наших граждан, проживающих на временно оккупированной территории, с материковой Украиной. Государство со своей стороны должно поддерживать и укреплять эту связь путем создания более комфортных условий пересечения КПВВ, приближения центров предоставления административных услуг к админгранице и другими мерами», - добавил Куркчи.

Ранее сообщалось, что поток граждан, которые едут в оккупированный Россией Крым с материковой части Украины, постепенно снижается.