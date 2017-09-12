В Одессе избили известную активистку: кадры с места инцидента (видео)

В центре Одессы злоумышленник избил известную активистку Алину Радченко, известную как Подолянка. Неизвестный подбежал к ней сзади и нанес сильный удар по голове.

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Обнародовано видео с камеры наблюдения, на котором патрульный пытается задержать злоумышленника:

Потерпевшая, у которой в кровь разбита голова, доставлена в больницу. Со слов свидетеля, злоумышленник заявил, что потерпевшая "заслужила".

Справка УНИАН. 42-летняя Алина Подолянка (Радченко) – известная в Одессе проукраинская активистка, заместитель председателя городской организации политической партии "Народный Рух Украины".