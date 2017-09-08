Опубликованы видео с места взрыва авто на Бессарабке

В центре Киева на Бессарабке взорвалось авто Toyota Camry с грузинскими номерами. В сети уже появились видео с места инцидента:

СМИ сообщают, что в результате взрыва мужчина погиб, женщина с ребенком госпитализирована.

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На месте работают правоохранители и спасатели, которые пока не комментируют ситуацию.

Также были опубликованы первые фотографии с места инцидента в центре столицы: