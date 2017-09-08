Опубликованы видео с места взрыва авто на Бессарабке
19:11, 08 сентября 2017Происшествия
531
Появились кадры с места взрыва машины возле Бессарабской площади.
В результате взрыва погиб человек, пишут СМИ / фото очевидца Мирославы Наумчук
В центре Киева на Бессарабке взорвалось авто Toyota Camry с грузинскими номерами. В сети уже появились видео с места инцидента:
СМИ сообщают, что в результате взрыва мужчина погиб, женщина с ребенком госпитализирована.
Читайте такжеВ центре Киева взорвалось авто (фото, видео)
На месте работают правоохранители и спасатели, которые пока не комментируют ситуацию.
Также были опубликованы первые фотографии с места инцидента в центре столицы:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Взрыв авто на Бессарабской площади в Киеве