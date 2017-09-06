Гибель политологов в ДТП в Ривненской области: следствие назвало предварительные версии трагедии

По факту ДТП в Ривненской области, в котором погибли политологи, журналист и общественный активист, открыто уголовное дело.

Об этом в Facebook сообщил внештатный советник главы МВД, народный депутат, член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко.

«В Ривненской области в ДТП погибли пятеро прекрасных молодых людей. Александр Маслак, Алексей Куринной, Александр Никоноров, Владимир Карагяур. В реанимации умер директор компании "Офис реформ в Донецкой области" Сергей Попов», - написал Геращенко.

По словам Геращенко, все вместе они возвращались из Варшавы, где были на международной конференции по гибридной войне.

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«За рулем всю ночь был Владимир Карагяур. Судя по предварительным данным следствия, он или задремал, или не справился с управлением на мокрой дороге, из-за чего машину вынесло на встречку и привело к лобовому столкновению с лесовозом», - добавил Геращенко. Как отметил депутат, попытка водителя лесовоза уклониться от столкновения была неуспешной.

«По факту смертельного ДТП полицией Ривненской области начато уголовное производство. Будут проведены все необходимые следственные действия, чтоб точно знать, что произошло в ту роковую минуту», - добавил Геращенко.

Как сообщал УНИАН, в ДТП в Ривненской области погибли политологи Маслак, Куринной и Никаноров, а также журналист Spilno.tv Владимир Карагяур. Общественный активист Попов скончался в реанимации.