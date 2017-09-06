Жуткое ДТП в Ривненской области: погибли четыре политолога и журналист

В жуткой ДТП в Ривненской области, которое произошло сегодня утром, погибли четыре политолога и журналист. Об этом сообщил в Facebook блогер Юрий Романенко.

По его сообщению, погибли политологи Александр Маслак, Алексей Куринный, Александр Никаноров и журналист Владимир Карагуяр.

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Он также сообщил, что стало известно о смерти пятого пассажира в реанимации – активиста и эксперта по децентрализации Сергея Попова.

Как сообщал УНИАН ранее, в Ривненской области на участке международной трассы «Киев-Ковель-Ягодин» в результате ДТП, которое произошло утром 6 сентября, погибли четверо людей. Дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи села Масевичи Рокитновского района.

Сейчас установлено, что автомобиль Opel Omega, по неизвестным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем DAF с прицепом.