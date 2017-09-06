Легковушка столкнулась с грузовиком в Ривненской области: четверо погибших (фото)

В Ривненской области на участке международной трассы «Киев-Ковель-Ягодин» в результате ДТП, случившегося утром 6 сентября, погибли четыре человека.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Ривненской области, дорожно-транспортное происшествие случилось вблизи села Масевичи Рокитновского района.

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Установлено, что автомобиль Opel Omega, по неизвестным пока причинам, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем DAF с прицепом.

В результате столкновения погибли четыре человека, находившихся в легковом автомобиле. За жизнь еще одного человека борются врачи. Личности всех участников ДТП устанавливают правоохранители.

На месте происшествия работают следователи и эксперты.