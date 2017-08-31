В Житомирской области фура сбила двух велосипедистов, один из них погиб

15:05, 31 августа 2017
Происшествия
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Около 4 часов утра на дороге близ деревни Жеребиловка водитель грузового автомобиля «Ман» совершил наезд на двух велосипедистов, которые ехали по обочине ему навстречу.

Фура сбила двух велосипедистов / фото PMG.ua

В Житомирской области сегодня утром фура сбила двух велосипедистов, один из которых погиб. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.

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Как отмечается в сообщении, дорожно-транспортное происшествие произошло на рассвете 31 августа на 253 км автодороги "Киев – Чоп в Новоград-Волынском районе.

Предварительно установлено, что около 4 часов утра на автодороге вблизи села Жеребиловка водитель грузового автомобиля «Ман», 26-летний житель Кировоградской области, двигаясь в направлении Киева, совершил наезд на двух велосипедистов, которые ехали по обочине ему навстречу.

В результате аварии один из велосипедистов, 18-летний житель села Большая Деражня Новоград-Волынского района, погиб на месте происшествия. Другой – 22-летний односельчанин погибшего, с различными травмами был доставлен в больницу.

Все обстоятельства и причины, приведшие к аварии и смерти человека, сейчас устанавливаются в рамках досудебного расследования. Его начали по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Теги: #ДТП на Житомирщине#ДТП с велосипедистами