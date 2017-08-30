Прокуратура обжалует решение суда в деле Шуфрича-младшего, которого отпустили на поруки отца

Прокуратура города Киева будет подавать апелляцию на решение Шевченковского районного суда Киева, которым подозреваемому в совершении ДТП Нестору Шуфричу-младшему избрана мера пресечения в виде личного поручительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам по завершении судебного заседания заявила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Мы изучим это постановление, как только получим его текст, но уже сейчас могу сказать, что мы будем его оспаривать", - сказала она.

По ее словам, следствие предоставило документы, подтверждающие тяжелое состояние пострадавшего в ДТП, хотя судья, зачитывая решение, между прочим отметила, что следствие не предоставило медицинских документов о состоянии потерпевшего.

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Кроме того, прокурорами будет изучено решение суда также и на предмет отсутствия или наличия конфликта интересов в том факте, что Нестор Шуфрич-старший, как должностное лицо высокого ранга, взял на поруки своего близкого родственника.

Заметим, у прокуратуры есть 5 дней для того, чтобы обжаловать решение.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 августа, Шевченковский районный суд Киева избрал Шуфричу-младшему меру пресечения в виде личного поручительства, не удовлетворив ходатайство прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте. Поручителем выступит отец Шуфрича - народный депутат Украины.

26 августа на улице Шота Руставели в Киеве Шуфрич-младший, находясь за рулем автомобиля марки Bentley, совершил наезд на 31-летнего пешехода Алексея Мельниченко. Пострадавшего с многочисленными травмами госпитализировали. В пресс-службе народного депутата утверждали, что Bentley не принадлежит Шуфричу-младшему, а был предоставлен автосалоном для съемок клипа его товарища-рэп-исполнителя.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство. Как отметили в полиции, тест показал, что сын Шуфрича на момент совершения ДТП был трезвый. У него взяли анализы для установления наличия наркотического опьянения. Также у Шуфрича-младшего правоохранители изъяли загранпаспорт.

По сообщениям СМИ, пострадавший в ДТП человек находится в Киевской городской клинической больницы № 17. В клинику прибыли израильские медики, лечить его вместе с украинскими врачами. 28 августа в СМИ появилась информация со ссылкой на отца потерпевшего, что Мельниченко находится в сознании и пытается общаться.

29 августа Шуфричу-младшему объявили подозрение. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.