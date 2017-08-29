В Белой Церкви прогремел взрыв в многоэтажке, есть пострадавшие

В Белой Церкви Киевской области в многоэтажном жилом доме произошел взрыв. Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции Киевской области.

Читайте такжеВ пригороде Киева в двухэтажном доме произошел взрыв газа, пострадали 4 человека"Взрыв произошел сегодня, около 10.00 часов, в квартире на втором этаже девятиэтажного дома", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причина -взрыв бытового газа.

Как отмечается, взрывной волной выбиты окна на кухне и балконе квартиры. К тому же травмирован 32-летний мужчина. Он госпитализирован.

В настоящее время на месте взрыва работают следственно-оперативная группа полиции, сотрудники взрывотехнической службы и спасатели. Назначены экспертизы, выясняются причины и обстоятельства инцидента.