В Белой Церкви 7-летний мальчик попал под колеса автомобиля патрульной полиции

В городе Белая Церковь Киевской области 7-летний мальчик попал под колеса служебного автомобиля группы реагирования патрульной полиции. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

Отмечается, что патрульные ехали на вызов с включенными проблесковыми маячками.

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«Ребенок неожиданно выехал на велосипеде на проезжую часть из-за автобуса, который двигался навстречу полицейскому авто», - говорится в сообщении.

«Патрульный, находившийся за рулем, сделал все, чтобы избежать наезда - вывернул руль и въехал в электроопору. К сожалению, аварии не удалось избежать. Полицейские сразу же вызвали скорую помощь. Ребенка с тяжелыми телесными повреждениями доставили в больницу. Сейчас за его жизнь борются врачи», - сообщили в отделе коммуникации.

Открыто уголовное производство по ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Проводится комплекс следственных действий. Изъята видеозапись с видеорегистратора служебного авто. К расследованию подключились работники прокуратуры Киевской области.