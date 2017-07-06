На Закарпатье загорелся поезд с пассажирами (фото)

6 июля на железнодорожном переезде в районе села Бороняво Хустского района возник пожар в пригородном поезде Тересва-Королево. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Закарпатской области.

По прибытию спасателей выяснилось, что в моторном отсеке горит дизтопливо.

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"На момент возникновения пожара в поезде находились 80 пассажиров, машинист и его помощник. 65 человек самостоятельно покинули поезд, а еще 15 были эвакуированы бойцами ГСЧС", - говорится в сообщении.

Спасателям удалось не допустить распространения огня вагонами, а поврежденный поезд был оттянут на станцию "Хуст".

"Движение по железной дороге полностью восстановлено. Травмированных в результате события не было", - добавили в ГСЧС.