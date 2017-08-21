Суд отправил в тюрьму двух приспешников "ЛНР", которые планировали теракты в Днепропетровской области

Апелляционный суд Днепропетровской области приговорил к шести годам лишения свободы двух мужчин, которые по заданию кураторов террористической организации «ЛНР» планировали теракты на территории области. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

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Согласно сообщению, в июне 2014 года сотрудники СБ Украины задержали злоумышленников во время подготовки к террористическим актам. Правоохранители установили, что один из диверсантов находился в незаконном вооруженном формировании «Луганского народного ополчения», главарем которого был известный террорист Мозговой. От него боевик получил задание приехать на Днепропетровщину, подобрать сообщников и осуществить ряд терактов для запугивания местного населения и дестабилизации ситуации в регионе.

Оперативники спецслужбы задержали двух злоумышленников во время подготовки к подрыву в Днепре железнодорожной колеи, по которой должен был проехать поезд с военной техникой.

Суд признал диверсантов виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Приговор вступил в законную силу.