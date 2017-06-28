Подрыв авто с сотрудниками СБУ на Донбассе квалифицировали как теракт

Военная прокуратура сил АТО квалифицировала подрыв автомобиля в Донецкой области, в котором находились сотрудники СБУ, как террористический акт. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

"27 июня 2017 года около 19:00 по ул. Садовой в с. Іллінівка Константиновского района Донецкой области неустановленным лицом приведено в действие взрывное устройство, в результате детонации которого уничтожен автомобиль марки Опель Вектра, в котором находились военнослужащие СБ Украины, а также местный житель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате взрыва один военнослужащий Службы безопасности Украины погиб на месте происшествия, двум другим, а также местному жителю причинены телесные повреждения различной степени тяжести.

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"В настоящее время пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение. Указанные обстоятельства квалифицированы как террористический акт, приведший к гибели человека и причинения других тяжких последствий по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 258 УК Украины", - добавили в ведомстве.

Досудебное расследование осуществляет Военная прокуратура сил АТО, допрошены свидетели происшествия, а также устанавливается исчерпывающий перечень его очевидцев.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе из-за подрыва авто погиб полковник СБУ Юрий Возный. Полковник СБУ был сотрудником контрразведки.