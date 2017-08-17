В Днепре задержали активистов, устроивших "блокаду" в отделе полиции (фото)

Сегодня в Днепре общественные активисты блокировали работу полиции. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

Читайте такжеСБУ разоблачила преступников, которые подделывали ID-карты для пересечения границы

"17 августа, в 9:00 утра, во время рассмотрения дела о нарушении правил дорожного движения, в помещение административной практики Управления патрульной полиции Днепра зашли неизвестные и стали вести себя агрессивно, провоцировать патрульных и сотрудников полиции, нецензурно выражаться в адрес стражей порядка. По просьбе патрульных предъявить документы, они отказались это делать, зато заблокировали помещение административной практики, препятствуя входу и выходу из комнаты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчины не реагировали на замечания полицейских, поэтому их задержали.

"Патрульные были вынуждены применить к ним спецсредство "наручники" и провести административное задержание. За совершение административного правонарушения на граждан составили материалы по ст. 173 (мелкое хулиганство), ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) КУоАП", – добавили правоохранители.