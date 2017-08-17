Мужчина из гостиницы "Крещатик" объяснил, почему угрожал выпрыгнуть с третьего этажа

Тимур Кириллов, который сегодня полдня угрожал прыгнуть с защитной сетки на третьем этаже отеля «Крещатик», утверждает, что у него есть паспорт гражданина Канады и объяснил журналистам свои действия. Как передает корреспондент УНИАН, после того, как Кириллова уговорили залезть на балкон, он еще несколько часов не выходил из номера, но потом согласился выйти к журналистам и рассказать, что побудило его к такому поступку.

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Мужчина подтвердил, что его зовут Тимур Кирилов, он имеет гражданство Канады, но в подтверждение своих слов паспорт этой страны журналистам не показал.

Он рассказал, что родился в Украине и вместе с родителями жил в Донецке, но задолго до начала войны на Донбассе переехал в Канаду.

На вопрос, что побудило его к такому поступку, Кириллов ответил: «Я очень волновался за своих родителей, которые вернулись в Донецк из Индии, где проживали долгое время. Каждый день от начала войны я думал о своих родителях, которые остались в Донецке в многоэтажке. Я волновался, чтобы их не убили. Для меня лично это было очень много стресса плюс другие проблемы, которые связаны с бизнесом в Канаде и США. И потом было преследование, непонятно на каком основании».

На вопрос журналистов, за что его преследовали и кто ему угрожал, мужчина ответил: «Это привилегированная информация, поэтому я хотел поговорить с представителями российского консульства, потому что я больше никому здесь доверять не могу».

Кириллов также не смог адекватно объяснить, почему именно с представителями российского консульства хотел вести диалог.

Также, по словам мужчины, в его номер заходили якобы представители дипмиссии РФ, но он не поверил, что они там работают. Кроме того, как утверждает Кириллов, к нему заходил представитель Посольства Канады. О подробностях разговора с якобы представителями дипучреждений он не рассказал.

В то же время Кириллов сообщил, что его выселили из отеля, но он не собирается возвращаться в Канаду. На выходе из отеля полиция его не задержала. О своих дальнейших действиях Кириллов отказался сообщить журналистам.

Как сообщал УНИАН, утром в центре Киеве мужчина в возрасте около 40 лет в гражданской одежде угрожал прыгнуть с третьего этажа гостиницы «Крещатик». Он около четырех часов находился на сетке, натянутой на уровне третьего этажа здания над вывеской «Альфа Банка».

Полиция оцепила территорию перед входом в гостиницу. Также на месте происшествия дежурила карета скорой помощи.

Правоохранители и журналисты уговаривали мужчину, который представился Тимуром Кирилловым, спуститься с сетки и перейти в помещение, впоследствии его уговорили залезть на балкон.

Также мужчина заявлял, что не хочет спускаться, потому что его могут убить, и требовал встречи с консулом РФ, хотя утверждал, что является гражданином Канады и Украины.

Правоохранители подтвердили, что мужчина – Тимур Кириллов. По информации работников отеля, мужчина проживал в «Крещатике» в номере на третьем этаже несколько дней и сегодня утром должен был выехать.