На Харьковщине трое мужчин пытались купить 5 автоматов АК-74

В Харьковской области по подозрению в попытке незаконно приобрести пять автоматов АК-74 задержали трех мужчин. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, сотрудники облуправления полиции задержали группу злоумышленников во время операции «Мигрант» в поселке Песочин Харьковского района вчера, 15 августа.

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По сведениям полиции, мужчины пытались незаконно приобрести огнестрельное оружие - 5 автоматов АК-74 на общую сумму 2750 долл. с целью дальнейшего ее использования в преступной деятельности.

Сотрудники полиции задержали 38-летнего жителя Харькова, 31-летнего жителя Дергачевского района, 41-летнего гражданина Азербайджана, который живет в Харькове. Указанные лица имели в своем пользовании автомобиль Audi А4. Граждане проверяются на причастность к совершению других преступлений на территории Украины.