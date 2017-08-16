На Харьковщине трое мужчин пытались купить 5 автоматов АК-74

22:05, 16 августа 2017
Происшествия
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Полиция задержала подозреваемых, проверяют их причастность к другим преступлениям.

Мужчины пытались приобрести три автомата / фото reibert.info

В Харьковской области по подозрению в попытке незаконно приобрести пять автоматов АК-74 задержали трех мужчин. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, сотрудники облуправления полиции задержали группу злоумышленников во время операции «Мигрант» в поселке Песочин Харьковского района вчера, 15 августа.

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По сведениям полиции, мужчины пытались незаконно приобрести огнестрельное оружие - 5 автоматов АК-74 на общую сумму 2750 долл. с целью дальнейшего ее использования в преступной деятельности.

Сотрудники полиции задержали 38-летнего жителя Харькова, 31-летнего жителя Дергачевского района, 41-летнего гражданина Азербайджана, который живет в Харькове. Указанные лица имели в своем пользовании автомобиль Audi А4. Граждане проверяются на причастность к совершению других преступлений на территории Украины.

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Теги: #попытка купить автомат АК-74