Аферисты выманили более 6 миллионов из Фонда гарантирования вкладов физических лиц (фото)
Преступная группировка состояла из 85 человек.
Преступная организация похитила 6,5 миллионов гривень Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Об этом сообщается на странице Национальной полиции в Facebook.
Отмечается, что преступное сообщество состояло из 85 человек. Кроме того, преступники имели намерение на дальнейшее присвоение 2-х миллионов гривень Фонда, о чем свидетельствуют изъята у них при обыске документация.
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Действовала преступная организация в течение 2014-2016 годов. Возраст организаторов и активных участников от 25-ти до 49-ти лет. За это время им удалось присвоить 6,5 миллионов гривень.
"Указанные средства должны были получить вкладчики обанкротившихся банков. Когда они обратились в Фонд, то им сообщили, что деньги ими были получены, о чем свидетельствовали соответствующие записи", - говорится в сообщении.
«Установлено 600 эпизодов их преступной деятельности. Изъято оружие, поддельные документы, в том числе удостоверения сотрудников правоохранительных органов, банковские карты, черновые записи и компьютерную технику», - говорится в сообщении.
По фактам преступной деятельности было открыто четыре уголовных производства по нескольким статьям. 21-му участнику сообщено о подозрении.