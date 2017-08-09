Аферисты выманили более 6 миллионов из Фонда гарантирования вкладов физических лиц (фото)

Преступная организация похитила 6,5 миллионов гривень Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Об этом сообщается на странице Национальной полиции в Facebook.

Отмечается, что преступное сообщество состояло из 85 человек. Кроме того, преступники имели намерение на дальнейшее присвоение 2-х миллионов гривень Фонда, о чем свидетельствуют изъята у них при обыске документация.

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Действовала преступная организация в течение 2014-2016 годов. Возраст организаторов и активных участников от 25-ти до 49-ти лет. За это время им удалось присвоить 6,5 миллионов гривень.

"Указанные средства должны были получить вкладчики обанкротившихся банков. Когда они обратились в Фонд, то им сообщили, что деньги ими были получены, о чем свидетельствовали соответствующие записи", - говорится в сообщении.

«Установлено 600 эпизодов их преступной деятельности. Изъято оружие, поддельные документы, в том числе удостоверения сотрудников правоохранительных органов, банковские карты, черновые записи и компьютерную технику», - говорится в сообщении.

По фактам преступной деятельности было открыто четыре уголовных производства по нескольким статьям. 21-му участнику сообщено о подозрении.