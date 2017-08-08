Испорченный отпуск: на Одесщине водитель автобуса высадил на обочине полсотни туристов и не вернулся

10:48, 08 августа 2017
Происшествия
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Люди рассказали, что по дороге их автобус несколько раз ломался, а в Измаиле водитель высадил пассажиров прямо на обочину и поехал чинить транспорт, но к ночи так и не вернулся.

Ночлег туристам пришлось искать самостоятельно / Allpravda.info

Полсотни отдыхающих, которые приобрели автобусный тур в Македонию, Черногорию и Хорватию, застряли в Одесской области неподалеку от границы с Румынией. Среди них - десять детей. Об этом говорится в сюжете "ТСН".

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Люди рассказали, что по дороге их автобус несколько раз ломался, а в Измаиле водитель высадил пассажиров прямо на обочину и поехал чинить транспорт, но к ночи так и не вернулся.

Туристы, которые являются жителями Днепра, Николаева, Запорожья и Одессы, утверждают: туроператор, офис которого расположен в Днепре, на их звонки не отвечает. Ночлег им пришлось искать самостоятельно. 

Как сообщал УНИАН, поток в оккупированный Крым со стороны материковой Украины неуклонно снижается. Если в июле 2016 года админграницу пересекли 363 тысячи человек и 63 тысячи транспортных средств, то в июле 2017-го – 323 тысячи человек и 47 тысяч транспортных средств.

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Теги: #украинские туристы#туристов бросили на дороге